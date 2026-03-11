«Не отступил, а выбрал тактику»: Как Китай помогает Ирану в конфликте с США

Китай не вмешивается напрямую в конфликт между США, Израилем и Ираном, но оказывает Тегерану косвенную поддержку. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

После начала ударов по Ирану китайские военные корабли изменили маршрут, что некоторые расценили как отступление, приводит перевод материала РИА «ФедералПресс». Однако Пекин выбрал иной подход — дипломатическую и экономическую поддержку. Шанхайская организация сотрудничества выступила с заявлением в защиту суверенитета Ирана, демонстрируя, что Тегеран не остаётся один на международной арене.

Иран ограничил проход через Ормузский пролив для судов из США, Израиля и Европы, но китайские танкеры продолжают свободно следовать маршрутом. Как крупнейший покупатель иранской нефти, Китай помогает стабилизировать экономику страны, что не позволяет ей рухнуть под давлением санкций и ударов.

Ослабление внимания США к Азиатско-Тихоокеанскому региону дало Китаю возможность сосредоточиться на собственных интересах. Европейские страны выразили несогласие с действиями Вашингтона, что позволило Пекину сохранить нейтралитет и укрепить позиции.

По данным издания, Дональд Трамп рассматривает корректировку стратегии — Иран не пал в первые дни ударов. Эксперты связывают устойчивость Тегерана не только с военной подготовкой, но и с экономической поддержкой Китая, а также дипломатическим прикрытием со стороны ШОС.

По данным аналитиков, с начала войны Иран отгрузил в Китай около 12 млн баррелей нефти. Именно КНР в последние годы остаётся основным покупателем иранской нефти.