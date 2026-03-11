Украшения Cartier и часы Rolex на 7 млн рублей изъяли у пассажирки из Стамбула в Сочи

В аэропорту Сочи задержали женщину, пытавшуюся провезти в Россию незадекларированные ювелирные украшения от известных люксовых брендов. В Федеральной таможенной службе рассказали Life.ru, что пассажирка, прилетевшая из Стамбула, как ни в чём не бывало шла с ценным грузом через «зелёный коридор», когда на неё обратили внимание люди в форме.

Незадекларированные ювелирные изделия, найденные у женщины в аэропорту Сочи. Видео © Предоставлено Life.ru

На женщине оказались часы Rolex, а также кольцо и серьги Cartier. Экспертиза установила, что украшения оригинальные, изготовлены из золота 750 пробы и имеют вставки из бриллиантов. Общая стоимость ценностей может достигать семи миллионов рублей. Их изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в 1 миллион рублей.

Незадекларированные ювелирные изделия, найденные у женщины в аэропорту Сочи. Коллаж © Предоставлен Life.ru

Ранее в московском аэропорту Домодедово задержали иностранца, который пытался вывезти в Дубай незадекларированные фрагменты метеоритного потока Дронино, упавшего в Рязанской области в начале нулевых. Мужчине грозят штраф и конфискация товаров, признанных ценными.