Финляндия ввела штрафы для туристов за прогулки у границы с Россией

Финляндия усилила контроль в приграничных районах с Россией. Теперь туристы без специального разрешения будут обязаны платить штраф в 500 евро за нахождение в погранзоне. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Причиной стали участившиеся случаи, когда путешественники специально отправлялись к границе, чтобы сделать фотографии и «селфи на новой границе НАТО». Этой зимой пограничники несколько раз фиксировали группы туристов из Германии, Нидерландов, Швеции и других стран ЕС, которые заходили в лесную полосу между горнолыжными курортами Лапландии и российской границей», — говорится в сообщении.

После вступления страны в НАТО количество таких нарушений утроилось. Так, только в феврале было зафиксировано десять случаев, тогда как годом ранее — три. Согласно закону о пограничной службе, последние 3–15 километров перед границей считаются специальной погранзоной, доступ в которую возможен только по разрешению. Ранее это правило существовало, но теперь контроль значительно ужесточен.

Штраф в 500 евро может сопровождаться судебным разбирательством, а в отдельных случаях — запретом на въезд в Шенгенскую зону. Финские власти также напомнили туроператорам, что клиенты должны быть заранее проинформированы о правилах нахождения в погранзоне. Граница между Финляндией и Россией остаётся закрытой до особого уведомления.

Ранее сообщалось, что супруги из Санкт-Петербурга не могут попасть в свой дом и на участок в Финляндии из-за ограничений на въезд. Пара обратилась с иском к государству Финляндия через госсовет, однако российские суды отказались рассматривать дело, ссылаясь на юрисдикционный иммунитет иностранного государства. В связи с этим супруги подали жалобу в Верховный суд РФ.