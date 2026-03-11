Юрист раскрыла последствия для следователя в случае запрета Лерчек на посещение врача

Доказать вину следователя в деле Лерчек (блогера Валерии Чекалиной) будет крайне сложно, заявила юрист Елена Пономарева. По её словам, домашний арест не запрещает лечиться — Лерчек имела полное право посещать медицинские учреждения. Даже в стационаре ей достаточно было уведомить следователя о месте нахождения.

Если право на лечение всё же ограничили, первую жалобу следует подать прокурору, сказала юрист в интервью изданию «Газета.ru». Теоретически следователь может понести дисциплинарную ответственность, уволиться или даже столкнуться с уголовным делом. Однако на практике привлечь его к уголовной ответственности почти нереально.

Для этого нужны документы, подтверждающие злоупотребление или превышение полномочий. Обязательны служебная проверка и доказательства нарушения закона и должностной инструкции, которые привели к тяжким последствиям. Собрать такой пакет доказательств юрист считает крайне затруднительным.

Напомним, у Лерчек (Валерии Чекалиной) диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. По словам подруги блогерши, Валерия испытывает сильные мучения. Однако от самой Чекалиной официальных заявлений пока не было.