Американец выбрался из Катара за 62 часа через четыре континента

Американский врач Джей Миллер смог покинуть Катар после начала конфликта на Ближнем Востоке, преодолев путь через четыре континента за 62 часа. Его история описана в материале The New York Times.

28 февраля его рейс из Дохи в Даллас развернулся прямо в воздухе из-за закрытия воздушного пространства. После начала ударов США и Израиля по Ирану страны региона начали массово отменять авиарейсы, из-за чего тысячи путешественников оказались заблокированы.

Миллер решил выбираться самостоятельно. Он проехал почти девять часов через пустыню до Эр-Рияда, а затем вылетел в Аддис-Абебу, где провёл пересадку.

Из Эфиопии мужчина отправился в Чикаго с технической остановкой в Риме, после чего добрался до Нового Орлеана. Вся дорога заняла более двух суток и обошлась примерно в $10 тысяч.

Домой врач вернулся лишь через неделю после того, как его первый рейс развернули в воздухе. Позже Госдепартамент США связался с ним по поводу эвакуации, но к тому моменту он уже был дома.

Ранее Life.ru сообщал, что российских туристов вывезут из стран Ближнего Востока до 15 марта. В регионе ещё остаются несколько тысяч российских путешественников.