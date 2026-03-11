Путин заявил о необходимости повышения престижа профессии преподавателя

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по повышению престижности профессии преподавателя. Об этом он сказал на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

«Надо продолжать эту работу — по повышению уровня престижа работы преподавателей, причём и в школах, и в средних, в высших учебных заведениях, но в школах в первую очередь», — сказал Путин.

Ранее Life.ru писал, что Россия вошла в десятку лучших по качеству школьного образования. За последние пять лет в стране также сократилось число отстающих школьников. Этот показатель уменьшился на 10%.