Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 11:22

Путин заявил о необходимости повышения престижа профессии преподавателя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работу по повышению престижности профессии преподавателя. Об этом он сказал на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

«Надо продолжать эту работу — по повышению уровня престижа работы преподавателей, причём и в школах, и в средних, в высших учебных заведениях, но в школах в первую очередь», — сказал Путин.

Кравцов заявил Путину, что все школы России перешли на мессенджер Max
Кравцов заявил Путину, что все школы России перешли на мессенджер Max

Ранее Life.ru писал, что Россия вошла в десятку лучших по качеству школьного образования. За последние пять лет в стране также сократилось число отстающих школьников. Этот показатель уменьшился на 10%.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar