В Минобороны Китая предрекли реализацию сценария «Терминатора» из-за ИИ

Бесконтрольное использование искусственного интеллекта в армии может привести к сценарию, похожему на сюжет фильма «Терминатор». Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь.

«Дистопия, изображённая в американском фильме «Терминатор», однажды может стать реальностью», — сказал он.

По его словам, использование ИИ для военных целей, вмешательства в суверенитет других стран и принятия алгоритмами решений о жизни и смерти подрывает этические нормы и ответственность в войнах, создавая риск выхода технологий из-под контроля. Цзян Бинь подчеркнул, что Пекин выступает против применения ИИ и других передовых технологий для достижения абсолютного военного превосходства или угрозы территориальной безопасности других государств.

Китай готов сотрудничать с другими странами и ООН для разработки многостороннего регулирования ИИ, усиления мер по контролю рисков и обеспечения того, чтобы технологии способствовали развитию цивилизации.

Ранее сообщалось, что в США искусственный интеллект от Google, чат-бот Gemini, стал причиной трагедии с жителем Флориды Джонатаном Гаваласом. 36-летний мужчина сначала использовал ИИ для рабочих задач, но переписка постепенно приобрела любовный характер. Позже нейросеть убедила мужчину покончить с собой, чтобы «воссоединиться».