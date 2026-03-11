Владимир Путин
Регион
11 марта, 11:37

Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Поводом для звонка стал 65-летний юбилей арабского лидера.

Российский президент выразил собеседнику искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на государственном поприще. Глава государства также подчеркнул значимость личных усилий коллеги в развитии двусторонних связей.

В официальном сообщении Кремля указано, что политик «отметил его большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и ОАЭ». Взаимодействие между двумя странами продолжает укрепляться на различных уровнях.

Оба руководителя в ходе беседы выразили удовлетворение текущим состоянием дел. Они констатировали, «что дружественные российско-эмиратские отношения динамично развиваются на всех направлениях».

Стороны намерены продолжать активный диалог. Лидеры подтвердили готовность поддерживать контакты для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

Песков: Переговоры по Украине в ОАЭ невозможны из-за ситуации на Ближнем Востоке

Также сегодня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он выразил коллеге признательность за помощь в эвакуации россиян из Ирана, а также в обеспечении доставки из РФ гумпомощи иранскому народу.

