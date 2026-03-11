Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием

Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Поводом для звонка стал 65-летний юбилей арабского лидера.

Российский президент выразил собеседнику искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на государственном поприще. Глава государства также подчеркнул значимость личных усилий коллеги в развитии двусторонних связей.

В официальном сообщении Кремля указано, что политик «отметил его большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и ОАЭ». Взаимодействие между двумя странами продолжает укрепляться на различных уровнях.

Оба руководителя в ходе беседы выразили удовлетворение текущим состоянием дел. Они констатировали, «что дружественные российско-эмиратские отношения динамично развиваются на всех направлениях».

Стороны намерены продолжать активный диалог. Лидеры подтвердили готовность поддерживать контакты для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

Также сегодня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он выразил коллеге признательность за помощь в эвакуации россиян из Ирана, а также в обеспечении доставки из РФ гумпомощи иранскому народу.