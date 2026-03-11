Владимир Путин
11 марта, 12:09

«Тяжело человеку»: Ольга Шукшина откровенно рассказала о состоянии матери

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о её самочувствии после новостей о госпитализации

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Обложка © РИА Новости / Петр Чернов

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина сейчас живёт дома и борется с деменцией. Об этом РИА «Новости» сообщила дочь артистки Ольга Шукшина. По её словам, недавние слухи о госпитализации матери не соответствуют действительности.

«Пока справляемся в домашних условиях. В этом возрасте тяжело человеку, конечно», — отметила дочь артистки.

Она добавила, что активности у матери уже значительно меньше, чем в молодости. Семья делает всё возможное, чтобы поддерживать артистку и обеспечить ей комфортные условия.

Сестра Марии Шукшиной заявила, что её дочь Анна пытается заглушить боль бодибилдингом

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование у кардиолога. Дочь актрисы Ольга Шукшина опровергла слухи о экстренной госпитализации, отметив, что наблюдение проходит дома и в консультативном режиме.

Милена Скрипальщикова
