«Тяжело человеку»: Ольга Шукшина откровенно рассказала о состоянии матери

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина сейчас живёт дома и борется с деменцией. Об этом РИА «Новости» сообщила дочь артистки Ольга Шукшина. По её словам, недавние слухи о госпитализации матери не соответствуют действительности.

«Пока справляемся в домашних условиях. В этом возрасте тяжело человеку, конечно», — отметила дочь артистки.

Она добавила, что активности у матери уже значительно меньше, чем в молодости. Семья делает всё возможное, чтобы поддерживать артистку и обеспечить ей комфортные условия.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование у кардиолога. Дочь актрисы Ольга Шукшина опровергла слухи о экстренной госпитализации, отметив, что наблюдение проходит дома и в консультативном режиме.