«Ржавый купол»: Ким Дотком переименовал израильскую систему ПВО

11 марта, 12:05

Ким Дотком: «Железный купол» Израиля превратился в «Ржавый»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) подверг критике эффективность израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол».

«Железный купол» теперь стал «Ржавым куполом»,написал Дотком, комментируя, по всей видимости, недавние массированные ракетные удары Ирана по территории Израиля и американским базам в регионе .

Британские СМИ увидели для США угрозу «нового Вьетнама» в войне с Ираном

Напомним, 10 марта иранские военные заявили о самой мощной с конца февраля серии ударов, в ходе которой были обстреляны базы в Эрбиле, Пятый флот ВМС США в Бахрейне и район Беэр-Яаков в Тель-Авиве. Для атак применялись ракеты с боеголовками весом до тонны.

