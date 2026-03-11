«Ржавый купол»: Ким Дотком переименовал израильскую систему ПВО

«Железный купол» теперь стал «Ржавым куполом», — написал Дотком, комментируя, по всей видимости, недавние массированные ракетные удары Ирана по территории Израиля и американским базам в регионе .

Напомним, 10 марта иранские военные заявили о самой мощной с конца февраля серии ударов, в ходе которой были обстреляны базы в Эрбиле, Пятый флот ВМС США в Бахрейне и район Беэр-Яаков в Тель-Авиве. Для атак применялись ракеты с боеголовками весом до тонны.