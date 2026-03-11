Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова из России

В Кремле прокомментировали сообщения об отъезде из России бывшего замглавы президентской администрации Владислава Суркова. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Кремля нет сведений об этом.

«Мы такой информацией не располагаем. И что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — сказал Песков RTVI.

О том, что Сурков «экстренно покинул Россию» сообщил военкор Юрий Котёнок. Официальной информации о причинах «отъезда» и местонахождении Суркова пока нет.