11 марта, 12:27

Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об отъезде Суркова из России

Владислав Сурков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Кремле прокомментировали сообщения об отъезде из России бывшего замглавы президентской администрации Владислава Суркова. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Кремля нет сведений об этом.

«Мы такой информацией не располагаем. И что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — сказал Песков RTVI.

О том, что Сурков «экстренно покинул Россию» сообщил военкор Юрий Котёнок. Официальной информации о причинах «отъезда» и местонахождении Суркова пока нет.

Ранее в Кремле объяснили причину ограничений связи в российских городах. Как пояснил Дмитрий Песков, такая мера необходима, чтобы защитить граждан от растущих угроз со стороны Украины.

Лия Мурадьян
