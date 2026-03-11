В Татарстане на 14 минут вводили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности был введен на территории Республики Татарстан в 14:04 мск. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. В ведомстве заявили, что соответствующее предупреждение действовало на всей территории республики.

«На территории Республики Татарстан введён режим «Ракетная опасность», — написали в пресс-службе.

Позже спасатели сообщили об отмене режима ракетной опасности в 14:18 мск. Другие подробности о причинах введения предупреждения в МЧС не уточнили.

Ранее Росавиация ограничила приём и выпуск самолётов ещё в двух аэропортах Татарстана. Пассажиров просят уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и учитывать возможные задержки. Сроки снятия ограничений пока не уточняются.