Третьяковка назвала ложью данные СМИ о риске повреждений ценностей из-за протечек

Сообщения о риске повреждений культурных ценностей в депозитарии в Лаврушинском переулке из-за протечек не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Третьяковской галереи, комментируя публикации СМИ.

Утверждается, что руководство учреждения проводит плановые работы по укреплению крыши в здании депозитария, и часть коллекции временно перевезли в другое место.

«Информация о том, что какие-то произведения искусства из коллекции галереи находятся под угрозой или повреждены, не соответствует действительности», — сказал собеседник РБК.

Ранее СМИ писали, что в депозитарии в Лаврушинском переулке уже несколько месяцев протекает крыша. Как утверждалось, таяние больших объёмов снега, выпавшего за зиму, подтапливает хранилище, из-за чего там образовалась плесень и возникла угроза повреждения культурных ценностей.

