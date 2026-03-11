Владимир Путин
11 марта, 12:31

Третьяковка назвала ложью данные СМИ о риске повреждений ценностей из-за протечек

Третьяковская галерея. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galina Savina

Сообщения о риске повреждений культурных ценностей в депозитарии в Лаврушинском переулке из-за протечек не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Третьяковской галереи, комментируя публикации СМИ.

Утверждается, что руководство учреждения проводит плановые работы по укреплению крыши в здании депозитария, и часть коллекции временно перевезли в другое место.

«Информация о том, что какие-то произведения искусства из коллекции галереи находятся под угрозой или повреждены, не соответствует действительности», — сказал собеседник РБК.

Ранее СМИ писали, что в депозитарии в Лаврушинском переулке уже несколько месяцев протекает крыша. Как утверждалось, таяние больших объёмов снега, выпавшего за зиму, подтапливает хранилище, из-за чего там образовалась плесень и возникла угроза повреждения культурных ценностей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищении коллекции «Скифского золота», вывезенного из России и не вернувшегося на родину. Производство ведётся против представителей Нидерландов и Украины.

Матвей Константинов
