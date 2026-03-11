СК возбудил дело о хищении «крымской коллекции» властями Нидерландов и Украины

Скифское золото, вывезенное много лет назад из крымских музеев на выставку в Европу, так и не вернулось в Россию — теперь это повод для уголовного преследования иностранных чиновников. О возбуждении дела против должностных лиц Нидерландов и Украины сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном телеграм-канале ведомства.

«В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к хищению и невозвращению на территорию РФ уникальных культурных ценностей», — указано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что фигурантами стали представители властей Королевства Нидерланды, Украины, а также сотрудники археологического музея Алларда Пирсона, который входит в Амстердамский университет. Их подозревают в хищении предметов особой исторической ценности и невозвращении культурных ценностей на родину.

Как выяснили следователи, ещё в 2013 году крымские музеи договорились с коллегами из Германии и Нидерландов о совместной выставке «Крым — Золотой остров в Чёрном море». Согласно контрактам, 565 уникальных экспонатов отправились сначала в Бонн, а затем в Амстердам. Стоимость коллекции по страховке потянула на 117 миллионов рублей, но на деле эти ценности стоят куда дороже, а многие артефакты и вовсе бесценны — таких больше нет нигде в мире.

«Скифским золотом» называют уникальную коллекцию артефактов, созданных мастерами VII–III веков до н. э. Её судьба круто изменилась в 2014-м: после выставки в Нидерландах около двух тысяч экспонатов из крымских музеев так и не вернулись домой. Причиной стал спор о праве собственности, возникший после воссоединения полуострова с Россией. Киев потребовал передать сокровища ему, что положило начало многолетнему юридическому противостоянию. В итоге в 2021 году Амстердамский суд постановил отдать скифское золото Украине. В Крыму такой вердикт назвали политизированным и подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама.