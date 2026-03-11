Сотни тысяч россиян не смогут попасть в Литву и Эстонию из-за участия в СВО

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что россияне, участвовавшие в специальной военной операции, не смогут въезжать в страну. Об этом он сообщил журналистам.

«Вводится в действие соответствующий список россиян. Им запрещается въезд в Литву», — отметил Кондратович.

По его словам, решение является национальной инициативой, аналогичной действию Эстонии. Составители списка должны будут проверить участие граждан в СВО, чтобы избежать правовых споров. Ожидается, что в перечень могут попасть сотни тысяч человек.

Ранее сообщалось, что россияне по-прежнему не могут посещать Финляндию в туристических целях. С сентября 2022 года действуют строгие ограничения на въезд граждан России. Исключения возможны только для тех, кто предоставляет убедительные доказательства необходимости визита.