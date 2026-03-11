Владимир Путин
11 марта, 12:47

К саудовскому терминалу в Красном море направились 25 супертанкеров

Обложка © ChatGPT / Life.ru

К саудовскому нефтеналивному терминалу в Красном море направляется целая армада из 25 супертанкеров. Совокупно они способны принять около 50 млн баррелей сырой нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на системы морского мониторинга.

Флот взял курс на порт Янбу, чтобы задействовать западные логистические мощности и возобновить поставки углеводородов в обход Ормузского пролива, который в настоящее время заблокирован после атак США и Израиля на Иран. На фоне сокращения добычи компания Saudi Aramco решила реализовать часть запасов через эксклюзивные тендеры. В предложение вошли сорта нефти Arab Heavy, Arab Extra Light и премиальный Arab Light.

Война США и Ирана: Тегеран топит танкеры и минирует пролив, ЦАХАЛ бомбит Бейрут, флот США несёт потери, Трамп готовит «адский» ответ, 11 марта
Ранее сообщалось, что в Ормузский пролив направляются несколько кораблей, включая нефтяные танкеры. В караване следуют танкеры Neon, Elite, Genesis Alpha, а также сухогрузы со скоростью 9,5–10 узлов.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика
