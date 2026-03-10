Караван из танкеров и сухогрузов заметили на подходе к Ормузскому проливу

В Ормузский пролив направляются сразу несколько кораблей, в числе которых есть нефтяные танкеры. Такие данные следуют при анализе информации с портала Marinetraffic. Ранее Иран не раз предупреждал, что перекроет проход судов после агрессии Израиля и США.

Как следует из данных сервиса, в караване идут нефтяные танкеры Neon, Elite, Genesis Alpha, а также замечены сухогрузы. Корабли движутся со скоростью 9,5 — 10 узлов в час.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану беспрецедентным по силе ответом в случае попытки перекрыть Ормузский пролив. В своём посте в соцсети Truth Social он заявил, что Вашингтон нанесёт удар «в двадцать раз сильнее». К слову, в 2025 году через пролив проходило около 33% всей морской нефти в мире — примерно 14 миллионов баррелей в сутки. Сейчас танкеры, пытающиеся преодолеть проход подвергаются атакам дронов. Иран заявлял, что контролирует проход через пролив и разрешает движение только судам дружественных стран.