Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 13:12

«Тупо стоят и лупят»: Шарий заявил об ударах ВСУ по Белгороду из жилых кварталов Харькова

Блогер Шарий сообщил о стрельбе ВСУ по Белгороду прямо из жилых кварталов Харькова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что обстрелы Белгорода ведутся прямо из жилых районов Харькова. По его словам, огневые позиции размещаются прямо между жилыми домами.

Шарий заявил о пусках по Белгороду из жилых районов Харькова. Видео © Telegram/ Анатолий Шарий

Шарий утверждает, что пуски ведутся из городских кварталов. В качестве доказательств он опубликовал соответствующее видео.

«Из Харькова пуляют по Белгороду прямо из жилых районов, тупо между домов стоят и лупят», — завил блогер.

Два человека ранены при взрыве дрона у машины под Белгородом
Два человека ранены при взрыве дрона у машины под Белгородом

Ранее стало известно, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску 10 марта увеличилось до 42 человек, шесть жителей города погибли. Среди пострадавших 29 человек госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar