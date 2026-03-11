«Тупо стоят и лупят»: Шарий заявил об ударах ВСУ по Белгороду из жилых кварталов Харькова

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что обстрелы Белгорода ведутся прямо из жилых районов Харькова. По его словам, огневые позиции размещаются прямо между жилыми домами.

Шарий заявил о пусках по Белгороду из жилых районов Харькова. Видео © Telegram/ Анатолий Шарий

Шарий утверждает, что пуски ведутся из городских кварталов. В качестве доказательств он опубликовал соответствующее видео.

«Из Харькова пуляют по Белгороду прямо из жилых районов, тупо между домов стоят и лупят», — завил блогер.

Ранее стало известно, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску 10 марта увеличилось до 42 человек, шесть жителей города погибли. Среди пострадавших 29 человек госпитализированы и получают медицинскую помощь.