Мать онкобольной Лерчек вышла на связь и попросила не беспокоить семью в тяжёлый момент

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) подтвердился тяжёлый диагноз: рак желудка четвёртой стадии с метастазами в лёгких. Сейчас мама четверых детей находится в окружении близких и принимает сильные обезболивающие, передаёт kp.ru.

«Можно мне, пожалуйста, не звонить? Правда, отвлекаете, забираете у меня драгоценное время. Я никаких комментариев давать не буду по сложившейся ситуации. Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью», — обратилась мать Валерии Эльвира Феопентова.

У мамы блогерши во время разговора был очень уставший голос — что неудивительно, ведь для всей семьи это серьёзное испытание. Подробностями она делиться не стала.

По словам онкологов, если речь идёт о классическом раке желудка, это одна из самых агрессивных опухолей. На поздней метастатической стадии прогноз, как правило, неблагоприятный. По словам главного онколога Европейской клиники Андрея Пылёва, полностью вылечиться в данной ситуации невозможно.

«Можно уменьшить проявление болезни, уменьшить размеры очагов, как-то стабилизировать состояние на время, безусловно продлить жизнь на фоне терапии, но о ремиссии речь идти не может», — пояснил медик.

Напомним, что у блогерши Валерии Чекалиной обнаружили рак 4-й стадии с метастазами. Подробности состояния молодой мамы, недавно родившей ребёнка, озвучила её близкая подруга Алина Акилова. Она отметила, что шанс на выздоровление остаётся.