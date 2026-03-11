Сейсмолог призвала жителей Сочи подготовить «тревожный чемоданчик»

Россиянам рассказали, как правильно действовать при подземных толчках и что обязательно держать под рукой жителям сейсмоопасных районов. Об этом РИА «Новости» сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.

«Проживая в сейсмически активном районе, в таком как, например, Сочи, рекомендуется иметь «тревожную сумку», где есть все базово необходимое», — сказала Зверева.

При толчках на этажах выше первого не стоит пытаться выбежать на улицу. Лучше быстро найти безопасное место — под устойчивым столом или в дверном проёме. Строго запрещено стоять у стен, окон или шкафов. Если человек находится на первом этаже и может покинуть помещение, необходимо держаться подальше от стен зданий.

Она подчеркнула важность изучения правил поведения при землетрясениях и постоянной готовности к ним, поскольку это может спасти жизнь. Кроме того, сейсмолог призвала людей, ощутивших подземные толчки, заполнять анкеты на сайте Геофизической службы РАН для корректной оценки уровня сейсмической опасности.

Напомним, что 6 марта недалеко от Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился на глубине 35 км, примерно в 34 километрах к юго-западу от Сочи и в 191 километре к юго-востоку от Краснодара.