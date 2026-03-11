Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

11 марта, 13:42

Жизнь сильнее смерти: Женщина родила ребёнка в 63 года после потери единственного сына

Китаянка стала мамой в 63 года после смерти взрослого сына

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Purd77

В Китае женщина родила в 63 года, решившись на новую беременность после смерти взрослого ребёнка от онкологии. Как пишет газета South China Morning Post, жительница города Сунъюань провинции Цзилинь с супругом тяжело переживали уход 35-летнего сына, а беременность вновь привнесла в дом радость и надежду. Зачатие стало возможно благодаря ЭКО.

Девочка появилась на две недели раньше срока, врачам пришлось делать кесарево сечение. При рождении малышка весила 2,8 килограмма. И женщина, и ребёнок чувствуют себя хорошо, а медики подчёркивают, что состояние её здоровья даже лучше, чем у многих молодых мам.

При этом комментаторы из Китая по-разному реагируют на новость. Одни восхищаются смелостью женщины, а другие называют поступок эгоистичным: они считают, что из-за возраста родителей девочке придётся ещё с подростковых дет решать вопрос их содержания.

Ранее жительница подмосковной Дубны стала мамой в одиннадцатый раз. Россиянка родила сразу двойню — мальчика весом 3,240 килограмма и девочку весом 2,4 килограмма. Роды прошли без осложнений. После восстановления женщина хочет получить специальность фельдшера.

Матвей Константинов
