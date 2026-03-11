В России официально свернули проект кроссовера «Москвич 5»

Менеджер по продукту АО МАЗ «Москвич» Светлана Новицкая сообщила о закрытии проекта «Москвич 5». Слова специалиста передаёт RG.ru.

«Мы протестировали модель, поняли, что это не совсем то, что мы хотели бы предложить, потребительские свойства не соответствовали нашим ожиданиям, поэтому мы закрыли проект», — пояснила она.

Произведённые экземпляры не утилизируют автоматически. Машины сертифицированы, поэтому их можно реализовать через официальные каналы или вывести на вторичный рынок. Что касается дальнейшего развития бренда, компания намерена развивать две параллельные линейки — на базе MG и JAC.

«"Москвич 3" точно останется, у нас очень большие планы по локализации», — подчеркнула Новицкая.

На вопрос о появлении нового седана на базе моделей MG представитель завода ответила уклончиво, но подтвердила: «Мы работаем над разными моделями, и над седаном в том числе».

А ранее Life.ru писал, что новые «Москвичи» серии «М» начали продавать в дилерских центрах по всей России. Речь идёт о моделях M70 и M90.