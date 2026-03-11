Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 13:52

Иранская футболистка отказалась от австралийского убежища и вернулась на родину

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Футболистка сборной Ирана отказалась от убежища и решила вернуться на родину вместо гуманитарной визы в Австралию. По данным ESPN, она и один сотрудник тренерского штаба подали запрос на убежище 10 марта, но уже на следующий день она изменила решение, связавшись с иранским посольством.

Глава МВД Австралии Тони Берк сообщил, что в ходе обращения спортсменка раскрыла местоположение остальных шести членов команды. После этого всех членов сборной перевели в другое место для обеспечения их безопасности. Берк отметил, что решение футболистки было принято по совету партнёрш по команде и тренера.

Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу — 2026 в США
Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу — 2026 в США

Ранее президент США Дональд Трамп призвал предоставить убежище иранским футболисткам. Он пообещал, что австралийские власти окажут содействие иранским футболисткам, которые не хотят возвращаться на родину.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar