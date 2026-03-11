Госдума запретила изымать землю и автомобили у многодетных семей за долги

Госдума окончательно приняла закон, который защищает многодетные семьи от потери земли и автомобилей из-за долгов. Если раньше приставы могли забрать такое имущество, то теперь оно останется семье, даже если родители задолжали деньги. Об этом стало известно из думской электронной базы.

Речь идёт об участках, которые семьи получили от государства бесплатно, и о машинах — но только при условии, что это единственный способ передвижения для семьи с тремя и более детьми.

«Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей», — сказано в документе.

Документ, призванный скорректировать Гражданский процессуальный кодекс, поступил от правительства в октябре 2025-го. Законопроект был одобрен депутатами в первом чтении в декабре, а спустя два месяца прошёл и второе.

А ранее в Госдуму поступило предложение от партии «Справедливая Россия» разрешить использование материнского капитала для приобретения нового автомобиля отечественного производства. Авторы инициативы настаивают, что для семей с несколькими детьми личный транспорт является не предметом роскоши, а жизненно важным средством для решения повседневных задач.