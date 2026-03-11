Владимир Путин
11 марта, 14:31

МИД России после удара ВСУ по Брянску обвинил Британию в эскалации конфликта

Обложка © ТАСС / Александр Ярик

Великобритания готова использовать «своих марионеток» для эскалации конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД России, комментируя недавний ракетный удар ВСУ по Брянску.

«Британия заигралась в геополитику и стремится утвердиться в статусе неформального лидера европейских «ястребов», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, действия Лондона могут перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство выступило с резким заявлением после трагических событий в Брянске 10 марта, когда по оживлённому кварталу города был нанесён ракетный удар, в результате которого погибли мирные жители. В МИД подчеркнули, что это нападение рассматривалось как сознательно спланированная террористическая атака со стороны киевского режима.

Милена Скрипальщикова
