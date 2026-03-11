Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 14:51

ПВО отбила атаку украинских дронов на газокомпрессорную станцию «Береговая»

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Попытка Украины вывести из строя газокомпрессорную станцию «Береговая» была отражена. Атака произошла ночью 11 марта с применением 14 ударных беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил Минобороны РФ.

Станция «Береговая» входит в трубопровод «Голубой поток» и расположена в районе Туапсе. Российские расчёты ПВО и средства радиоэлектронной борьбы не допустили повреждений объекта. Попытка атаки совпала с аналогичными действиями против газокомпрессорной станции «Русская».

Минобороны: Украина ударом по станции «Русская» хотела сорвать поставки газа в ЕС
Минобороны: Украина ударом по станции «Русская» хотела сорвать поставки газа в ЕС

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины вновь предприняли попытку атаки на Сочи с использованием беспилотников. В городе были включены сирены, а также введён режим беспилотной опасности.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar