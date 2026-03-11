ПВО отбила атаку украинских дронов на газокомпрессорную станцию «Береговая»

Попытка Украины вывести из строя газокомпрессорную станцию «Береговая» была отражена. Атака произошла ночью 11 марта с применением 14 ударных беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил Минобороны РФ.

Станция «Береговая» входит в трубопровод «Голубой поток» и расположена в районе Туапсе. Российские расчёты ПВО и средства радиоэлектронной борьбы не допустили повреждений объекта. Попытка атаки совпала с аналогичными действиями против газокомпрессорной станции «Русская».

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины вновь предприняли попытку атаки на Сочи с использованием беспилотников. В городе были включены сирены, а также введён режим беспилотной опасности.