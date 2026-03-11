Владимир Путин
Регион
11 марта, 14:42

Ссора в центре Москвы закончилась убийством: нападавшего схватили на месте

В центре Москвы задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Обложка © DALL-E / Life.ru

В центре Москвы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 33-летнего местного жителя. Трагедия произошла в Староконюшенном переулке.

По данным столичного главка МВД, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Во время ссоры 34-летний уроженец Амурской области, как утверждается, несколько раз ударил оппонента ножом в грудь и живот.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Он умер от полученных ранений.О случившемся в экстренные службы сообщили очевидцы. После этого на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Подозреваемого задержали по горячим следам. У него изъяли нож, который, по версии следствия, использовался при нападении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Расследование продолжается.

Ранее в Дагестане доброта обернулась трагедией. Мужчина, пустивший переночевать незнакомца с неисправной машиной, получил ножевое ранение в пах от своего гостя.

