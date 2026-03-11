Испания уведомила об окончательном отзыве своего посла из Израиля

Испанские власти окончательно отозвали своего посла из Израиля. Соответствующий указ был опубликован в официальном правительственном вестнике королевства.

«Постановляю освободить Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив её за оказанные услуги», — говорится в официальном сообщении.

Согласно документу, решение принято по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса. При этом власти страны пока не объявляли, кто может занять пост нового главы дипломатической миссии в Израиле.

Ранее левая испанская партия «Подемос» предложила провести в стране референдум о выходе из НАТО. Партия призывает правительство Испании организовать всенародное голосование по вопросу членства в альянсе. Также «Подемос» требует закрытия всех американских военных баз на территории страны.