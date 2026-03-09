Испании предложили выйти из НАТО

Левая испанская партия «Подемос» выступила с инициативой провести референдум о выходе страны из НАТО. Об этом на пресс-конференции 9 марта заявил представитель партии Пабло Фернандес.

«Подемос продолжает просить испанское правительство о <...> проведении референдума о выходе из НАТО», — отметил политик.

По словам Фернандеса, партия также требует от испанских властей закрыть все американские военные базы на территории страны. Как и другие левые силы, «Подемос» активно критикует нападение США и Израиля на Иран, стремясь минимизировать участие Мадрида в зарубежных конфликтах.