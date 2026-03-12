Почему мы боимся тюрьмы больше смерти: 7 вещей, которые ломают человека за решёткой

Оказаться в заключении — едва ли не один из самых главных страхов в человеческой природе. Но почему мы боимся даже думать о местах лишения свободы? Что за чувство окутывает нас, когда мы проходим мимо тюрьмы? На первый взгляд кажется, что причина фобии вполне ясна: тюрьма — это наказание за содеянное. Что тут может быть непонятно? Но что, если корень страха кроется гораздо глубже, чем мы думаем? Life.ru разобрался в природе страха, который атакует нас сразу по всем фронтам: от биологии до экзистенции.

Причин ровно семь: Из чего рождается страх тюрьмы

Как заключение под стражу влияет на организм человека: психолог назвал 7 самых страшных вещей, какие происходят с человеком в тюрьме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / trekandshoot

Психологически боязнь тюрьмы — это комплексный удар по личности. Психолог поясняет: наша психика держится на предсказуемости. Мы знаем, где уснём завтра и что будем есть. В тюрьме всё рушится, и появляется утрата контроля и предсказуемости, то есть наш базовый страх. «Человек не может повлиять на распорядок дня, освещение или состав соседей по камере. Возникает состояние, близкое к «выученной беспомощности»: мозг перестаёт видеть связь между усилием и результатом, что ведёт к глубокой депрессии», — говорит эксперт.

Также практически сразу появляется сенсорная депривация и скука, или «голод мозга», как можно проще назвать это состояние. Почему это происходит? Мозгу нужны новые впечатления, а серые стены, однообразие и жёсткий распорядок создают сенсорную депривацию. Говоря простыми словами, это состояние, при котором человек частично или полностью лишён внешних раздражителей, что ведёт к снижению активности органов чувств. Оно используется для глубокой релаксации, но при длительном воздействии вызывает тревожность, нарушения восприятия и проблемы со сном.

Но и это ещё не всё! В разговоре с психологом Ириной Коржаевой Life.ru узнал, что психологически боязнь тюрьмы — это совокупность разных факторов, которые «атакуют человека сразу со всех фронтов: от биологии до экзистенции». И эксперт подробно рассказала про каждый из них: Нарушение территориальности (Зоологический уровень). У человека есть глубинная потребность в личном пространстве. В тюрьме его нет. Отсутствие уединения даже в интимных моментах держит организм в состоянии перманентного стресса и «боевой готовности», что полностью истощает нервную систему.

У человека есть глубинная потребность в личном пространстве. В тюрьме его нет. Отсутствие уединения даже в интимных моментах держит организм в состоянии перманентного стресса и «боевой готовности», что полностью истощает нервную систему. Страх физического насилия (Угроза жизни). В массовом сознании тюрьма — это место, где не работают законы государства и правит грубая сила. Самый страшный компонент этого страха — осознание, что ты остаёшься один на один с агрессивной средой и защитить тебя некому.

В массовом сознании тюрьма — это место, где не работают законы государства и правит грубая сила. Самый страшный компонент этого страха — осознание, что ты остаёшься один на один с агрессивной средой и защитить тебя некому. Потеря идентичности (Деиндивидуализация). На воле мы — совокупность социальных ролей. В тюрьме человек становится номером, единицей учёта. Одинаковая роба, стрижка «под ноль», обращение по фамилии или кличке стирают личность. Кризис «я — никто» многие переживают тяжелее физических лишений.

На воле мы — совокупность социальных ролей. В тюрьме человек становится номером, единицей учёта. Одинаковая роба, стрижка «под ноль», обращение по фамилии или кличке стирают личность. Кризис «я — никто» многие переживают тяжелее физических лишений. Социальная смерть (Стыд и изоляция). Общество запрограммировало нас на страх изгнания. Клеймо «бывшего» часто остаётся навсегда. Но ещё тяжелее — невозможность помочь близким, пока ты заперт. Чувство беспомощности перед проблемами семьи на воле — один из самых сильных источников тоски.

Общество запрограммировало нас на страх изгнания. Клеймо «бывшего» часто остаётся навсегда. Но ещё тяжелее — невозможность помочь близким, пока ты заперт. Чувство беспомощности перед проблемами семьи на воле — один из самых сильных источников тоски. Экзистенциальный страх (Остановка жизни). Тюрьма — это «вычеркнутое время». Пока человек находится в клетке, жизнь проходит мимо: стареют родители, растут дети, меняется мир. Осознание этого вызывает тяжелейшую депрессию. Но это всего лишь популярный стереотип.

Почему мы боимся даже работников мест лишения свободы

Боязнь тюрьмы: почему мы боимся даже работников из мест заключения? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Но почему мы можем бояться не только самого заключения под стражу или в тюрьму, но и даже банально работников этой сферы? У психолога нашёлся и на это ответ. Полная картина страха складывается из ужаса перед тотальным контролем «внутри» и пугающей неизвестностью «снаружи». Причём страх этот иррационален настолько, что распространяется даже на тех, кто просто находится рядом с местами заключения.

«Моя бабушка работала надсмотрщиком в женской тюрьме. Притом что это работа, часто непростая, требующая жёсткости, она была милейшей, заботливой бабулей, человеком. Но если кто-то узнавал, где она работает, — начинали сторониться. Страх тюрьмы настолько силён, что распространяется не только на заключённых, но и на сотрудников», — поделилась Ирина Коржаева.

Эта история подтверждает: общество боится не только самого человека, но и стигмы — метки «зоны». Образ надзирателя в массовой культуре часто демонизируется, хотя за формой могут скрываться обычные люди, вынужденные работать в жёстких условиях.

Почему «зона» меняет людей навсегда?

Адаптация после освобождения: с какими проблемами сталкиваются бывшие заключённые? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Thomas Andre Fure

Парадокс в том, что многие, кто прошёл тюрьму, начинают бояться свободы. Ирина Коржаева, проводившая психологические сессии для заключённых, отмечает неожиданные детали: «Это самые исполнительные клиенты — всегда всё вовремя. Одни из самых начитанных людей». Тюрьма структурирует реальность практически до секунды. На воле у человека нет этого внешнего скелета, и бывший заключённый теряется в пространстве выбора.

Кроме того, опыт выживания в неволе даёт особый тип адаптивности. «В настоящий момент, если человек сам не расскажет, практически невозможно заподозрить бывшего зэка, а за спиной может быть и 10, и 20 лет, и 105-я статья», — отмечает психолог. И вот тут уже появляется страх у обычных людей: как отличить «своего» от «чужого». А что, если преступник может маскироваться под соседа или коллегу? «Это тоже вызывает потенциальный страх — что тебя будут сравнивать вот с этими людьми. А что подумают? А судьи кто?» — говорит Ирина Коржаева.

В конечном счёте боязнь тюрьмы — это зеркало собственных страхов перед хаосом, болью и небытием. Но, как показывает работа психологов в пенитенциарной системе, за каждым страхом и за каждым номером стоит человек, которому рано или поздно придётся снова выйти во враждебно настроенный мир.

Пожалуй, самое главное — это помнить о хрупкости человеческой личности. Людей ломает не сама тюрьма, а страхи, связанные с потерей свободы. Общество стигматизирует заключённых, отказываясь принимать их за людей даже после освобождения. Конечно, страх перед преступником не беспочвенный: мы беспокоимся о собственной безопасности, поэтому и ограждаем себя от возможных источников опасности. Это и заставляет людей бояться не только самих заключённых, но и всего, что связано с тюрьмой. А о том, почему вы первые сядете за попытки поиграть в детектива, — читайте на Life.ru!