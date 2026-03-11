Над «превратившимся» в смурфика мужчиной посмеялись в больнице

В Великобритании 42-летний мужчина обратился в больницу после того, как заметил, что его кожа стала синего оттенка. Его внешний вид тут же встревожил врачей. Об этом сообщает издание Metro.

Медики предположили, что у пациента могут быть проблемы с сердцем или лёгкими, и подключили его к кислородному аппарату. Однако во время подготовки к уколу врач протёр руку пациента спиртовой салфеткой, и она мгновенно окрасилась в синий цвет. Тогда выяснилось, что причина необычного оттенка кожи была бытовой.

Как оказалось, британец купил новое тёмно-синее постельное бельё и не постирал его перед использованием. Мужчина спал на нём две ночи, из-за чего краситель окрасил его кожу. Сам британец признался, что спит без пижамы и не знал, что новое постельное бельё рекомендуется стирать перед первым использованием.

После инцидента он в течение недели ежедневно принимал ванну, и вода каждый раз приобретала голубоватый оттенок. Медики отметили, сталкиваются с подобными инцидентами довольно редко.

