США отчаянно ищут стратегию выхода из конфликта с Ираном, заявил политолог

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что администрация президента Дональда Трампа отчаянно ищет стратегию выхода из конфликта с Ираном, который США сами спровоцировали. Слова эксперта передаёт «Лента.ру».

«Сейчас, как мы видим, американцы пытаются наносить очень серьёзные удары по нефтяной инфраструктуре Исламской Республики для того, чтобы сделать её максимально дисфункциональной и в дальнейшем предложить свои услуги для восстановления этой инфраструктуры с заходом американских компаний на иранский нефтяной рынок», — пояснил специалист.

По его мнению, Вашингтон также пытается дистанцироваться от израильского лобби, требовавшего операции по смене режима в Тегеране.

«Эта операция уже, в общем-то, закончилась провалом. Мы видим, что никакой смены режима не происходит. Поэтому на ходу приходится администрации Трампа менять цели этой военной авантюры в отношении Ирана. И уже они, как мы видим, концентрируются только на нефтяном вопросе», — отметил Дудаков.

Политолог полагает: когда начнётся поиск виноватых в провалах кампании, команда Трампа постарается назвать Израиль одной из ответственных сторон — за чрезмерный радикализм и удары по гражданской инфраструктуре. Дудаков отметил, что в настоящее время США пытаются снять с себя ответственность за удар по школе с девочками.

«Смысл в том, что уже ищут виновных. Я думаю, что Израиль могут сделать одним из козлов отпущения наряду с европейцами, которые отказываются участвовать в этом конфликте Трампа, и арабскими странами, которые тоже Соединённым Штатам не очень сильно помогают сейчас», — заключил собеседник издания.

Напомним, ранее обозреватель The New York Times Томас Фридман отметил, что у Трампа отсутствует ясная стратегия завершения конфликта в Иране. По словам журналиста, смена власти в Тегеране могла бы изменить ситуацию, но реализовать такой сценарий крайне сложно, поскольку политическая система ИРИ глубоко укоренена в государственных институтах и обществе.