Зацепин и Пахмутова сыграли вместе «Песню про зайцев» на 100-летнем юбилее композитора

На юбилейном вечере в Большом театре, посвящённом 100-летию Александра Зацепина, произошло настоящее чудо. Народный артист России и народная артистка СССР Александр Зацепин и Александра Пахмутова вышли на сцену вместе и подарили зрителям незабываемое исполнение «Песни про зайцев» из «Бриллиантовой руки».

Публика была в восторге и встретила их овациями! Андрей Малахов, ведущий вечера, с восхищением отметил, что за одним роялем оказались сразу две настоящие легенды: 100-летний Зацепин и 96-летняя Пахмутова.

К выступлению также присоединился пианист Иван Бессонов — победитель международного конкурса молодых музыкантов «Евровидение-2018».

Ранее Зацепина со столетним юбилеем поздравил президент Владимир Путин. Глава государства пожелал композитору крепкого здоровья, неиссякаемых источников вдохновения и всего самого лучшего. Зацепин написал свыше 300 композиций к более чем 100 фильмам и мультфильмам.