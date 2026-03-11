Губерниев оценил вероятность приглашения сборной России на ЧМ вместо Ирана

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказе сборной Ирана от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. В своём телеграм-канале он заявил, что место иранской команды на турнире могла бы занять сборная России.

«Место сборной Ирана по футболу на ЧМ должна занять сборная России! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3! В полуфинале дрогнет Америка — 7:10, а в четвертьфинале Аргентина — 5:13!» — написал Губерниев.

При этом Губерниев считает, что сборную России не пригласят на ЧМ после отказа Ирана. Он обосновал свою точку зрения, указав на крайне напряжённую атмосферу в отношениях между США и РФ. Исходя из этого, он предположил, что американская сторона вряд ли поддержит инициативу по приглашению российских спортсменов.

Ранее сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали причиной такого решения назвал гибель верховного лидера Али Хаменеи, ответственность за которую Тегеран возложил на Вашингтон.