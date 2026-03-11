Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 19:05

Губерниев оценил вероятность приглашения сборной России на ЧМ вместо Ирана

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказе сборной Ирана от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. В своём телеграм-канале он заявил, что место иранской команды на турнире могла бы занять сборная России.

«Место сборной Ирана по футболу на ЧМ должна занять сборная России! Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8:3! В полуфинале дрогнет Америка — 7:10, а в четвертьфинале Аргентина — 5:13!» — написал Губерниев.

При этом Губерниев считает, что сборную России не пригласят на ЧМ после отказа Ирана. Он обосновал свою точку зрения, указав на крайне напряжённую атмосферу в отношениях между США и РФ. Исходя из этого, он предположил, что американская сторона вряд ли поддержит инициативу по приглашению российских спортсменов.
Мостовой объяснил, почему сборная России не заменит Иран на ЧМ-2026
Мостовой объяснил, почему сборная России не заменит Иран на ЧМ-2026

Ранее сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали причиной такого решения назвал гибель верховного лидера Али Хаменеи, ответственность за которую Тегеран возложил на Вашингтон.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев
  • Сборная России по футболу
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar