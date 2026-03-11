Двое сотрудников администрации Запорожской области погибли при ударе ВСУ

Два сотрудника администрации Васильевского муниципального округа Запорожской области погибли в результате удара ВСУ по автомобилю. Об этом сообщила глава округа Наталья Романиченко. По её словам, машина, в которой находились сотрудники, ехала выполнять рабочие задачи, когда произошёл прямой удар.

«Сегодня трагедия у нас в администрации: так как вследствие прилёта по автомобилю, который двигался, и наши сотрудники ехали выполнять задачи для того, чтобы улучшить качество жизни нашего населения, прямое попадание в машину, и, к сожалению, два наших сотрудника погибли», — сказала Романиченко.

Она также рассказала, что у одного из погибших осталась маленькая дочь, которой через две недели должен был исполниться год.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины продолжают массированные удары беспилотниками по Пологовскому округу в Запорожской области. Один из дронов атаковал гражданский автомобиль, в результате чего водитель погиб, а ещё один мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, получил смертельные ранения.