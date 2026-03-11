Владимир Путин
11 марта, 18:28

Экс-жена Никиты Преснякова отметила 29-летие в компании нового возлюбленного

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenaakrasnova

Бывшая жена Никиты Преснякова Алёна Краснова с размахом отметила 29-летие в одном из ресторанов Москвы. На праздник она пригласила друзей в греческое заведение, где традиционно устраивают шумные вечеринки с битьём посуды.

Сергей Тюленев и Алёна Краснова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenaakrasnova

Для вечера Краснова выбрала белое кружевное платье с полупрозрачной юбкой и накидкой на голову. Образ напоминал свадебный, однако сама именинница вела себя очень раскованно: она танцевала на столе, а гости поддерживали её аплодисментами. Во время праздника Краснова также публиковала в соцсетях кадры поцелуев со своим новым возлюбленным Сергеем Тюленевым. По данным Life.ru, пара познакомилась ещё в период её брака.

Пока бывшая жена Никиты Преснякова Алёна Краснова строит новые отношения с московским инженером, сам внук Аллы Пугачёвой ищет идеальную возлюбленную… в нейросети. Недавно он показал сгенерированный ИИ образ девушки и признал: искусственный интеллект угадал его вкус.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Полина Никифорова
