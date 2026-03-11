Трамп заявил, что Испания «очень плохо себя ведёт» с США

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговые отношения с Испанией, обвинив Мадрид в отказе от сотрудничества с НАТО. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Причиной недовольства стало решение испанских властей запретить использование совместных военных баз на своей территории для нанесения ударов по Ирану. В ответ на это Трамп в разговоре с журналистами заявил, что Испания ведёт себя «очень плохо», и допустил возможность остановки торговли с этой страной.

«Я думаю, они вообще не сотрудничают. Испания. Я думаю, они очень плохо себя ведут, очень плохо, совсем нехорошо. Мы можем прекратить торговлю с Испанией», – заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер раскритиковал позицию Мадрида в рамках НАТО. По его словам, Испания пользуется преимуществами коллективной обороны, но при этом долгое время сопротивляется увеличению расходов на оборону и не платит «справедливую долю».

Ранее Трамп назвал Испанию «лузером», раскритиковав Мадрид за отказ от полноценного участия в делах НАТО и враждебную риторику в адрес альянса. Причиной жёсткой оценки стали два шага испанских властей. Во-первых, Мадрид отказался предоставить свои военные базы для операций Пентагона на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Во-вторых, страна не готова увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП, как того требует администрация США.