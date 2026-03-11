Мать и сына, отрицавших существование России, внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг опубликовал обновлённый реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности. В него попали двое граждан — жительница Рязанской области и её сын из Сочи, которые состояли в запрещённой организации «Граждане СССР»*.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые) Рыбина Юлия Викторовна**, 10.12.1986 года рождения, посёлок Сараи Сараевского района Рязанской области... Рыбин Ярослав Станиславович**, 27.12.2003 года рождения, город Сочи, Краснодарского края», — сообщается в обновлённом перечне.

По данным ведомства, одним из оснований для включения в перечень стали высказывания фигурантов об отсутствии страны как таковой. Они открыто заявляли, что «РФ не существует», что расценивается как подрыв основ конституционного строя.

Теперь мать и сын официально находятся в перечне террористов. Это решение автоматически влечёт заморозку их активов и запрет на любые финансовые операции в подконтрольных российскому законодательству банках и организациях.

