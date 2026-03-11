МИД сохранил рекомендации для россиян по ситуации на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел России продолжает настоятельно призвать граждан воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Эти рекомендации были даны ещё 3 марта и пока не отменены.

«По-прежнему действуют рекомендации МИД России от 3 марта воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию», — сказано в сообщении ведомства.

Российским гражданам, находящимся в странах Персидского залива, МИД настоятельно рекомендует проявлять максимальную осторожность. Это означает принятие всех возможных мер личной безопасности, избегание потенциально опасных районов, неукоснительное выполнение указаний местных властей (включая немедленное укрытие при ракетных угрозах) и поддержание постоянной связи с туроператорами и авиаперевозчиками.

При планировании поездок в другие регионы мира, МИД призывает к ответственному и обдуманному подходу к выбору маршрутов, а также к регулярному мониторингу информации, публикуемой ведомством и российскими загранпредставительствами.

Напомним, на прошлой неделе из стран Ближнего Востока в Россию вернулись около 30 тысяч туристов. Вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а завершить эвакуацию планируют к 14 марта. Большинство застрявших находились в ОАЭ — из-за закрытия воздушного пространства было отменено более 250 рейсов.