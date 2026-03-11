ФБР предупредило власти Калифорнии о возможной атаке БПЛА со стороны Ирана

«Мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планирует внезапное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов с неопознанного судна на неуказанные цели в Калифорнии, в случае если США нанесут удар по Ирану», — было указано в предупреждении.