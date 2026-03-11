ФБР предупредило власти Калифорнии о возможной атаке БПЛА со стороны Ирана
ФБР предупредило правоохранительные органы Калифорнии о возможной атаке иранских беспилотников на западное побережье США. Об этом сообщает телеканал ABC News. Предупреждение было распространено среди правоохранительных структур ещё в конце февраля. По данным ФБР, Иран тогда, предположительно, готовился к внезапной атаке с использованием неопознанного судна, если бы Штаты нанесли удар по республике.
«Мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планирует внезапное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов с неопознанного судна на неуказанные цели в Калифорнии, в случае если США нанесут удар по Ирану», — было указано в предупреждении.
Ранее сообщалось, что Иран нанёс 39-ю волну ракетных ударов по американским базам в районе Персидского залива. По утверждению военного ведомства, для атаки применялись ракетные системы Qadr, Khorramshahr с несколькими боеголовками, а также Emad. В КСИР назвали базы США в регионе преступными и террористическими.
