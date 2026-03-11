В Петербурге возбудили дело из-за падения на прохожего штукатурки с фасада дома

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обрушения штукатурки с фасада старинного дома на Большой Морской улице. В результате инцидента пострадал прохожий. Об этом сообщили в ГСУ СК по городу.

Ранее в Рязани в реанимации скончалась 27‑летняя девушка после падения на неё огромной глыбы льда с крыши здания. СК уже возбудил уголовное дело, устанавливается круг должностных лиц, ответственных за очистку кровли. Сам инцидент произошёл вечером 4 марта в самом центре города. Как писали местные СМИ, девушка сразу потеряла сознание и не успела даже вскрикнуть. В тяжёлом состоянии её госпитализировали. Всё это время врачи боролись за жизнь пациентки, но спасти её не смогли.