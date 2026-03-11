Владимир Путин
11 марта, 19:38

Минобороны КНР предупредило Японию о последствиях размещения ракет Type-12

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Китай предупредил Японию о последствиях размещения дальнобойных ракет Type-12. Об этом заявил представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь. По его словам, Пекин рассматривает подобные действия как угрозу своей безопасности.

Пекин рассматривает планы Токио как угрозу безопасности и суверенитету страны. В китайском оборонном ведомстве заявили, что любые силовые действия со стороны Японии приведут к серьёзным последствиям для её руководства.

Цзян Бинь отметил, что размещение ракет с увеличенной дальностью действия свидетельствует о росте военной активности Токио. По оценке китайской стороны, подобные шаги говорят о возвращении элементов милитаристской политики и отказе от прежней концепции самообороны. В Минобороны КНР также считают, что новые вооружения способны усилить напряжённость в регионе. По мнению китайских военных, увеличение дальности ракет меняет характер стратегического баланса в Восточной Азии.

Ранее Министерство обороны Японии объявило о начале развёртывания модернизированных противокорабельных ракет Type-12. Их дальность действия увеличили примерно до одной тысячи километров. Первые комплексы планируют разместить на базе Кэнгун в префектуре Кумамото. Позднее аналогичные системы намерены установить на базе Фудзи в префектуре Сидзуока. Предыдущая версия комплекса Type-12 имела дальность около 200 километров.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил о ракетной атаке на американские военные базы в регионе Персидского залива. По информации иранской стороны, удар стал частью очередной волны ракетных атак. В операции применили несколько типов ракетных систем. В КСИР сообщили, что для удара использовали ракеты Qadr, Khorramshahr и Emad. Отмечалось, что часть боеприпасов имела разделяющиеся боеголовки. Иранские военные также заявили, что атака стала 39-й волной ракетных ударов по объектам США в регионе.

