11 марта, 19:57

Главы МИД России и Бахрейна выступили за окончание военных действий в Иране

Обложка © Life.ru

Главы МИД России и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни обсудили ситуацию вокруг Ирана. Как сообщили в среду в российском дипведомстве, министры подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска переговорного процесса для поиска «разумных компромиссных развязок».

«Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска переговорного процесса с целью поиска разумных компромиссных развязок. С обеих сторон акцентирована неприемлемость атак, ведущих к гибели мирного населения и разрушению критической инфраструктуры как в Иране, так и в соседних арабских странах, которые не являются участниками конфликта», — следует из сообщения на сайте министерства.

В ходе телефонного разговора Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы задействовать все возможности для стабилизации обстановки в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди подтвердил готовность Москвы способствовать мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана. Лавров подчеркнул, что РФ намерена искать компромиссные решения, опираясь на принципы суверенитета, равенства государств и другие ключевые нормы международного права.

Алена Пенчугина
