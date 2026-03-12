Иранцы получили сообщения о том, что у США нет пути закончить вражду

Жители Ирана получили СМС-сообщения на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в Тегеране сообщили местные жители, пишет РИА «Новости». Текст сообщения, предположительно, распространяют структуры, связанные с Корпусом стражей исламской революции. В конце сообщения указана подпись разведывательной организации КСИР.

«Американские базы в регионе перестали работать, образовавшийся раскол между Европой и США по поводу продолжения войны стал очевиден. (У США. — Прим. Life.ru) не осталось какого-либо пути покончить с враждебным отношением к великому Ирану, длящемся 48-й год», — говорится в СМС.

Жители Тегерана рассказали, что сообщения начали поступать на мобильные телефоны на фоне обострения отношений между Ираном, США и Израилем. По их словам, текст носит политический характер.

Ранее жители страны также получали сообщения от министерства разведки Ирана. В них граждан призывали сообщать о людях, которые ведут съёмку так называемых «чувствительных» объектов. Такие обращения касались зданий и районов, которые могли пострадать во время ударов. Власти просили информировать о подозрительной активности возле подобных мест.

Ранее заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Али Фадави заявил об уничтожении американских военных баз на Ближнем Востоке. По его словам, иранские силы нанесли удары в рамках ответной операции. Он утверждал, что в результате атаки все военные базы США в регионе оказались уничтожены. Генерал также отметил, что содержание таких объектов требует значительных расходов со стороны американских налогоплательщиков. По его словам, масштабы затрат могли бы вызвать недовольство в США.