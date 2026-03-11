Кадыров заявил о попытке США и Израиля посеять раскол в исламском мире

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что США и Израиль попытались посеять раскол в исламском мире, совершив нападение на Иран в период священного месяца Рамадан. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. По его словам, произошедшее стало ударом, который затронул не только Иран, но и весь исламский мир.

«Совершив вероломное нападение на Иран в священный месяц Рамадан, США и Израиль попытались вбить клин во весь исламский мир. В результате этой атаки погибли Верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, 168 учащихся средней школы города Менаб, а также множество мирных жителей», — написал Кадыров.

Глава Чечни также высказал мнение, что действия против Ирана могли преследовать цель втянуть в противостояние другие государства региона. По его словам, Тегеран сознательно спровоцировали на ответные шаги, которые способны расширить конфликт.

Кадыров отметил, что страны исламского мира связывает общая история, культура и религия. По его мнению, в этой ситуации важно сохранить диалог между государствами региона. Он подчеркнул, что поддержание контактов может помочь противостоять попыткам внешнего давления и не допустить усиления вражды.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США ищут стратегию выхода из конфликта с Ираном. По его мнению, Вашингтон пытается изменить цели своей политики в отношении Тегерана после неудачных результатов первоначальных действий. Эксперт считает, что американская сторона сейчас сосредоточилась на ударах по нефтяной инфраструктуре Ирана. Дудаков также отметил, что в дальнейшем в США могут начать поиск виновных в неудачах кампании.