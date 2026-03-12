Опубликовано видео жёсткой посадки Boeing на Пхукете из салона

На тайском курорте произошло чрезвычайное происшествие. Аэропорт Пхукета полностью закрыт после жёсткой посадки лайнера из Индии, который серьёзно повредил взлетно-посадочную полосу. В Сети опубликовали видео приземления самолёта.

Видео жёсткой посадки Boeing на Пхукете из салона. Видео © X / aviationbrk

Boeing 737-8MAX авиакомпании Air India Express следовал рейсом из Хайдарабада. При приземлении у воздушного судна обломилась стойка шасси, и он пропахал взлётно-посадочную полосу.

На борту находились 133 пассажира. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, однако эвакуировать самолёт с полосы пока не представляется возможным.

