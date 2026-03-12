Президент Хорватии раскритиковал Евросоюз, назвав его стаей домашних кошек

Президент Хорватии Зоран Миланович сравнил страны Евросоюза со «стаей домашних кошек» и заявил о невозможности создать единую систему обороны. По его мнению, государства ЕС в вопросах безопасности действуют разрозненно и руководствуются собственными интересами.

«Каждый, когда речь идёт об (общеевропейской. — Прим. Life.ru) обороне — смотрит только на себя. Идея о том, что будет некое европейское гипергосударство, которое будет иметь совместную внешнюю политику и политику обороны — не удастся. Европа — это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», — приводит его слова национальное телевидение.

Миланович считает, что государства Европы не готовы передать полномочия в сфере безопасности наднациональным структурам. По его словам, каждая страна предпочитает самостоятельно определять свою оборонную политику. Он также отметил, что из-за различий в подходах к вопросам безопасности создание единой оборонной системы ЕС сталкивается с серьёзными трудностями.

При этом власти Хорватии продолжают модернизацию собственной армии. В декабре Загреб подписал ряд соглашений о закупке военной техники у европейских партнёров. Страна приобрела 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR во Франции и проводит модернизацию ранее закупленных французских истребителей Rafale. Кроме того, Хорватия заключила договор с Германией на поставку 44 танков Leopard 2A8. В планах также покупка 420 тяжёлых грузовиков Tatra. Общая стоимость оборонных контрактов оценивается примерно в два миллиарда евро. Финансирование планируют осуществить с использованием европейского кредитного инструмента SAFE. Параллельно власти страны приняли решение вернуть обязательную военную службу. В октябре парламент Хорватии одобрил призыв сроком на два месяца.

Ранее стало известно, что Словакия может пересмотреть свою позицию по поддержке вступления Украины в Евросоюз, если Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Словацкое правительство оставляет за собой право принять ответные меры, включая отказ от поддержки евроинтеграции Украины.