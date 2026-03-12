«Хезболла» объявила о новой операции против Израиля «Съеденные листья»

Ливанское шиитское движение «Хезболла» официально объявило о начале новой военной кампании против Израиля. Операция получила название «Аль-Асф аль-Маакуль», что в переводе означает «Съеденные листья». Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации.

В послании говорится, что «исламское сопротивление» приступает к активным действиям, однако детали и цели кампании пока не раскрываются. Ответ Израиля не заставил себя долго ждать. Почти сразу после объявления авиация еврейского государства нанесла серию ударов по южному пригороду ливанской столицы. Всего за четверть часа прогремело около восьми взрывов в разных районах.

В небе над Бейрутом продолжают находиться беспилотники на низкой высоте. Сирены воздушной тревоги сработали сразу в нескольких населённых пунктах на севере страны. Под обстрел попали Кирьят-Шмона, Хайфа, а также район Голанских высот.

Ранее «Хезболла» нанесло массированный ракетный удар по израильской территории. Предварительно сообщается о пострадавших и жертвах среди населения. Издание The Times of Israel отмечает беспрецедентный масштаб происшествия. Более ста ракет одновременно — такого удара со стороны «Хезболлы» не было с самого начала эскалации.