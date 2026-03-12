Владимир Путин
12 марта, 00:22

Отец Илона Маска примет участие в форуме Blockchain Forum 2026 в Москве

Отец Илона Маска Эррол. Обложка © Life.ru

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск выступит на международной конференции Blockchain Forum 2026. Мероприятие пройдёт в Москве 14–15 апреля. Информация об этом размещена на сайте форума.

Организаторы включили Маска в список ключевых спикеров события. Участие примут более 20 тысяч участников из приблизительно 100 стран. Также запланирована выставка криптовалютных и технологических компаний.

В рамках деловой программы участники обсудят развитие цифровых активов, технологические решения блокчейна и перспективы отрасли. Помимо выступлений экспертов, запланированы презентации проектов и встречи представителей индустрии.

Ранее Эррол Маск во время своего прошлого визита в Москву высоко оценил российские космические ракеты. Бизнесмен отметил качество и долговечность отечественных разработок. По его словам, российские ракеты были спроектированы и построены много лет назад. При этом Маск отметил, что ракеты компании его сына SpaceX отличаются большей современностью и технологической новизной.

