Отец Илона Маска рассказал о депрессии предпринимателя перед переездом в США

Отец основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол заявил о том, что его сын «был на грани того, чтобы покончить с собой» до момента перед переездом в Соединённые Штаты. Об этом он рассказал ТАСС.

«Если бы мои собственные сыновья, особенно Илон, остались в Южной Африке, я думаю, он бы покончил с собой. К тому времени, когда я отправил его учиться в Америку, он был на грани того, чтобы покончить с собой. Это правда, я не шучу», — заявил Эррол.

Бизнесмен подчеркнул, что именно переезд позволил Илону Маску реализовать свои амбиции. Он объяснил, что США обеспечили условия для инноваций и предоставили свободу действий, отсутствующую в прежней среде.