4 ноября, 22:00

Отец Илона Маска рассказал о депрессии предпринимателя перед переездом в США

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Отец основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол заявил о том, что его сын «был на грани того, чтобы покончить с собой» до момента перед переездом в Соединённые Штаты. Об этом он рассказал ТАСС.

«Если бы мои собственные сыновья, особенно Илон, остались в Южной Африке, я думаю, он бы покончил с собой. К тому времени, когда я отправил его учиться в Америку, он был на грани того, чтобы покончить с собой. Это правда, я не шучу», — заявил Эррол.

Бизнесмен подчеркнул, что именно переезд позволил Илону Маску реализовать свои амбиции. Он объяснил, что США обеспечили условия для инноваций и предоставили свободу действий, отсутствующую в прежней среде.

Напомним, Эррол Маск трижды фигурировал в делах, связанных с сексуальными домогательствами в отношении как приёмных, так и родных детей. Изначально заявление поступило в 1993 году, когда четырёхлетняя падчерица рассказала родственникам о насилии. Некоторые члены семьи также обвинили его в нападениях на двух своих дочерей и пасынка. Ранее бизнесмен выразил желание получить гражданство РФ, а в Госдуме отметили, что существующие обвинения не станут препятствием для получения паспорта.

